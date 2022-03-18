Донецк, 18 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Мариупольский аэропорт перешёл под контроль сил Донецкой Народной Республики, сообщает 18 марта РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Отмечается, что силы республики установили над объектом полный контроль. Аэропорт в числе прочего известен тюрьмой, которую открыли на его территории украинские боевики.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Мариуполе Донецкой Народной Республики ДНР, где ведутся бои с остатками киевских боевиков, сохраняется напряженная ситуация и потому жители города покидают его.