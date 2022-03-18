Тверь, 18 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Акция «Россия. Крым. Донбасс», приуроченная ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, 18 марта состоялась в Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В акции приняли участие губернатор Игорь Руденя, фронтовики Спартак Сычев и Иван Кладкевич, депутаты Госдумы и сенаторы от региона, суворовцы и курсанты академии ВКО, волонтеры, юнармейцы и общественники, жители областной столицы, всего — более пяти тысяч человек.

Пресс-служба правительства Тверской области Акция «Россия. Крым. Донбасс» прошла в Твери

«Ровно восемь лет назад в Георгиевском зале Кремля подписан государственный договор, по которому Крым и Севастополь вновь стали неотъемлемой частью нашей страны. Президент Владимир Путин отметил, что в те исторические дни крымчане и севастопольцы проявили мужество и патриотизм, стеной встали на пути у тех, кто совершил государственный переворот в Киеве. Жители Крыма и Севастополя не дрогнули, сплотились и поддержали на референдуме восстановление исторической справедливости и возращение в родное Отечество — Россию», — сказал Игорь Руденя.

«Сегодня наследники поколения победителей героически отстаивают национальные интересы страны и безопасность наших соотечественников в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине. Мы вместе с ними, с нашими воинами России, как были с жителями Крыма и Севастополя во время «Крымской весны», — подчеркнул губернатор.

В рамках акции состоялся концерт с участием тверских исполнителей и коллективов. Завершило мероприятие исполнение гимна Российской Федерации стипендиатами губернатора Тверской области, курсантами Тверского суворовского военного училища и другими участниками мероприятия.

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года территория полуострова Крым и город Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации.