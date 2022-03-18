Акция «Россия. Крым. Донбасс» прошла в Твери
Тверь, 18 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Акция «Россия. Крым. Донбасс», приуроченная ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, 18 марта состоялась в Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. В акции приняли участие губернатор Игорь Руденя, фронтовики Спартак Сычев и Иван Кладкевич, депутаты Госдумы и сенаторы от региона, суворовцы и курсанты академии ВКО, волонтеры, юнармейцы и общественники, жители областной столицы, всего — более пяти тысяч человек.
В рамках акции состоялся концерт с участием тверских исполнителей и коллективов. Завершило мероприятие исполнение гимна Российской Федерации стипендиатами губернатора Тверской области, курсантами Тверского суворовского военного училища и другими участниками мероприятия.
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года территория полуострова Крым и город Севастополь официально вошли в состав Российской Федерации.