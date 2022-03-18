Вашингтон, 18 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен обратиться с просьбой к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщает 18 марта агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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По информации СМИ, американский лидер хочет попросить китайского коллегу повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот прекратил специальную военную операцию на Украине.

По данным агентства Reuters, Байден также намерен дать понять председателю КНР, что Пекин столкнется с последствиями, если окажет помощь России на Украине.