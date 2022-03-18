Мариуполь, ДНР, 18 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В настоящее время в Мариуполе Донецкой Народной Республики ДНР, где ведутся бои с остатками киевских боевиков, сохраняется напряженная ситуация и потому жители города покидают его.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Как отмечает РИА Новости, в городе отсутствует электричество и у его жителей закончились запасы продовольствия.

Также указывается, что поставки продуктов питания в Мариуполь отсутствуют и почти все городские магазины разрушены или разграблены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что войска Донецкой народной республики при поддержке Вооруженных сил РФ сжимают кольцо окружения украинских националистов в центре Мариуполя.