Брянск, 18 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Белых голубей в память о погибших детях Донбасса выпустили в небо 18 марта участники патриотической акции в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Http://www.bryanskobl.ru Белые голуби

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

В Брянске отметили восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. На Славянской площади прошёл митинг-концерт «ZаМир! ZаРоссию! ZаПрезидента!» На площади Партизан активисты молодёжных организаций региона развернули огромный флаг РФ как символ независимости и справедливости. Детский хор из 150 человек исполнил песни «Аист на крыше», «Летите, голуби» и «Катюша».

В память о детях, погибших в Донбассе с 2014 года, в честь которых в Донецке создана «Аллея Ангелов», в небо выпустили 149 белых голубей.