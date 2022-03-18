Москва, 18 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. По фактам незаконного увеличения цен на продукты питания, бытовую химию и средства личной гигиены в России будет проведены проверки. Об этом 18 марта сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Продукты питания

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«Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких как Ozon и других)», — указано в сообщении на сайте ведомства.

В этой связи прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в случае выявления нарушения, будет принят «полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита продукции и необоснованного завышения её цены в целях незаконного обогащения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о начале проверок всей цепочки поставок сахара гражданам России — от производителя до торговых сетей — заявила Федеральная антимонопольная служба. В ФАС указали, что проверки участников рынка с целью недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли проводятся по поручению первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

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В ФАС предупредили о недопустимости необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита, а также пообещали принять незамедлительные меры в случае выявления таких фактов.