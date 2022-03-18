В Донецке без тепла остались 38 многоквартирных домов
Донецк, 18 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований в Донецке 38 многоквартирных домов остались без теплоснабжения. Об этом 18 марта сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Отопление
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В штабе рассказали, что в результате обстрелов Петровского района Донецка оказалась повреждена котельная. Без теплоснабжения остались 38 домов, два детских сада и одна школа.
«Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка», — пояснили в штабе.