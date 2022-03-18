Рига, 18 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Трое сотрудников российского посольства должны будут покинуть Латвию, такое решение латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич принял 18 марта, сообщает пресс-центр МИД страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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Отмечается, что сотрудники российской дипмиссии признаны персонами нон грата «в знак солидарности с Украиной» — страной, где проходит военная спецоперация России. Латвия решительно осуждает эти действия РФ.

«Нынешняя деятельность этих лиц несовместима со статусом дипломата и наносит ущерб Латвийской Республике», — говорится в сообщении.

О решении уведомлен российский посол в Латвии Михаил Ванин. Сотрудники посольства должны покинуть страну до 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Болгарии решили выслать из страны десятерых российских дипломатов.

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