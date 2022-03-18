Власти Латвии высылают трех сотрудников посольства России
Рига, 18 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Трех сотрудников посольства России в связи с «противоречащей их дипломатическому статусу» деятельностью высылают власти Латвии. Об этом 18 марта сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс на своей странице в соцсети Twitter.
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Как отмечает Ринкевичс, латвийские власти приняли решение о высылке трех сотрудников посольства России в связи с «деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу» и на фоне спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.
Также он добавил, что такое решение согласовано Латвией с Литвой и Эстонией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые законы, подвергающие дискриминации русскоязычное население, необходимо отменить для денацификации Украины.