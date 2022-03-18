Нижний Новгород, 18 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил крымчан с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 18 марта.

Government-nnov.ru Глеб Никитин

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Чиновник подчеркнул, что присоединение Крымского полуострова к России в 2014 году позволило восстановить историческую справедливость и открыло новые возможности для взаимодействия.

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Он акцентировал внимание на том, что Нижегородскую область и Крым объединяют давние связи в торгово-экономической, научной, социальной и культурной сферах.

«Также необходимо отметить исключительную важность консолидации отношений с Севастополем. В настоящее время подготовлены к подписанию соглашение об обмене лучшими практиками регионального развития, и План по развитию сотрудничества на 2021 — 2023 годы», — резюмировал Никитин.

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