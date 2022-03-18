Тбилиси, 18 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Грузия не имеет возможности нанести экономический вред России, присоединившись к новым санкциям, объявленным после начала спецоперации по денацификации Украины. Об этом 19 марта заявил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

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«Наоборот, все согласны, что от этого пострадает Грузия, и могут пострадать наши отношения и с Арменией, если мы закроем наше пространство для армянских самолетов», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что даже посол США в Грузии Келли Дегнан накануне заявил, что от Тбилиси не требуют вводить санкции против РФ. Папуашвили заявил, что это — остаётся окончательной позицией грузинских властей.

Напомним, в Грузии идёт спор между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией о том, как именно Тбилиси должен поддерживать киевский режим. Грузинские оппозиционеры требуют жёстких мер в отношении России. В правительстве республики обвиняют оппозицию в намерении втянуть Тбилиси в конфликт с Москвой.