Ростов-на-Дону, 18 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 1215 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 2439 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число заражений зарегистрировано в Ростове-на-Дону (257), Таганроге (70), Шахтах (65), Волгодонске (61), Неклиновском районе (41), Батайске и Зерноградском районе (по 31). Более 23% заразившихся — люди старше 66 лет, более 15% — дети.

Справиться с коронавирусом не смогли ещё 19 женщин в возрасте от 56 до 86 лет и шестеро мужчин в возрасте от 67 до 93 лет.

Всего в Ростовской области подтверждено 351 787 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 329 660 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 620 человек.