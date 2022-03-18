Курск, 18 марта, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки были госпитализированы 56 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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18 марта зарегистрировано 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 18 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 111 тыс. 149 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 99 тыс. 598 пациентов, в том числе 571 — за последние сутки.

Всего скончались 2343 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.