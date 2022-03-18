Ростов-на-Дону, 18 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Восемь лет назад жители Крыма и Севастополя приняли решение и сделали исторический выбор — вновь быть вместе с Россией. И сегодня Крымская весна наполняется новым смыслом, отметил 18 марта председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»).

Александр Тырышкин В Горно-Алтайске встретили «крымскую весну»

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«Каждый прожитый с тех пор день подтвердил, а нынешние события показывают особенно отчётливо, насколько это был мудрый выбор людей, и насколько это был правильный встречный шаг со стороны нашего президента и всей нашей страны. Сегодня Крымская весна наполняется новым смыслом. Идёт освобождение Донбасса. Идёт специальная операция, главным итогом которой будет долгий мир и уверенность в защищённом будущем всего нашего Отечества», — отметил он.

ИА REGNUM сообщало, что воссоединению Крыма с Россией в 2014 году предшествовал референдум, в ходе которого 96% проголосовавших поддержали присоединение полуострова к РФ. 18 марта 2014 года между Крымом и Россией был подписан договор о вхождении республики в состав РФ.

Этому событию в Ростове-на-Дону был посвящён фестиваль «Крымская весна», участие в котором приняли творческие коллективы, а также казачьи ансамбли.