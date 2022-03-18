Москва, 18 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Роста обращений в службу занятости в Москве нет, сообщили 18 марта в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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Согласно распространённой информации, вице-премьер провела заседание межведомственной рабочей группы, где обсуждалась ситуация на рынке труда. В заседании принимали участие профильных федеральных министерств, главы регионов и представители президента в федеральных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уходи из столицы 300 зарубежных компаний из нескольких тысяч. По его словам, задача власти — обеспечить трудоустройство жителей, которые потеряют работу.