Астана, 18 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Казахстане сформировался коллективный иммунитет населения к COVID-19, поэтому в стране можно отменить большую часть карантинных ограничений. Об этом 18 марта заявила журналистам министр здравоохранения Ажар Гиният.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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"Болезнь продолжает распространяться. Но всё-таки я думаю, что именно штамм «омикрон» как вирус мы сегодня побеждаем», — сказала Гиният.

Она сообщила, что в стране отменяется обязательное использование мобильное приложение об эпидемиологическом статусе гражданина — Ashyq. Также отменяется запрет брать на работу тех, кто не привился от COVID-19.

Также отменяется обязательно ношение масок на улице, соблюдение дистанционной дистанции и измерение температуры на входах в общественные заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане, согласно официальным данным, за прошлые сутки выявили 44 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими от COVID-19 медики признали 670 человек.