Нижний Новгород, 18 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В честь годовщины «Русской весны» и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, а также в поддержку российских военных и спецоперации на Донбассе в Нижегородской области и других регионах Приволжского федерального округа сегодня, 18 марта, проходят митинги, концерты и другие праздничные мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

В знак солидарности и неразрывной связи с Крымом и Донбассом жители Приволжья в течение всей недели проводили флешмобы на главных мостах в своих региональных столицах, выходили с флагами России, ЛНР и ДНР, а также с символикой Русской весны.

ИА REGNUM напоминает, что восемь лет назад жители Крымского полуострова обратились к России с просьбой защитить их жизнь и права. После этого Крым и Севастополь вернулись в состав России.

А в феврале 2022 года, к России за помощью обратились жители Донецкой и Луганской народных республик. Как и весной 2014 года, президент России Владимир Путин поручил российским вооружённым силам встать на защиту мирных жителей.