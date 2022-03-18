Донецк, 18 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Войска Донецкой народной республики (ДНР) блокируют и намерены окружить группировку киевских боевиков в Авдеевке, Марьинке и Угледаре. Об этом 18 марта заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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«Происходит блокировка этой группировки, потому что это большие города», — сказал он, комментируя ситуацию по направлениям указанных городов.

Также Басурин уточнил, что силы ДНР собираются окружить эту группировку и не дать ей уйти на помощь украинским националистам в Харькове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52 в ходе обеспечения высадки тактического десанта на одном из военных аэродромов Украины обнародовало Минобороны РФ.