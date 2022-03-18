Москва, 18 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Около 300 иностранных компаний приостановили свою деятельность в Москве. Об этом 18 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передаёт ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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Глава города отметил, что всего на территории Москвы ведут деятельность несколько тысяч иностранных компаний. Тем не менее уход даже незначительной их части ставит город перед новыми вызовами.

«Особенно это касается компаний с иностранным участием, таких в Москве достаточно много — несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности. Как дальше будет их судьба складываться — решение их владельцев», — заявил мэр.

Он также добавил, что задача властей состоит в том, чтобы обеспечить трудоустройство людей, которые работали в компаниях, приостановивших свою деятельность в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Москвой и Китаем в 2021 году вырос более чем на треть и в денежном выражении составил 64,5 млрд долларов.