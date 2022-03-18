Москва, 18 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России проведёт прокурорские проверки по фактам незаконного повышения цен. Об этом 18 марта сообщили в ведомстве.

Nedelya40.ru Цены на продукты

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Сотрудники прокуратуры проверят факты незаконного повышения стоимости ряда товаров. Уточняется, что речь идёт о продуктах питания, бытовой химии и средствах личной гигиены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный банк РФ предупредил о начале периода повышенной инфляции из-за структурных изменений в экономике.