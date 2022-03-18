Донецк, 18 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Депо в Ясиноватой Донецкой Народной Республики атаковано украинскими войсками, сообщили 18 марта в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В штабе рассказали, что под удар боевиков украинских формирований попало депо в Ясиноватой, в результате чего произошло возгорание в одном из цехов.

Жителям ДНР рекомендовали без лишней необходимости не выходить из дома и не покидать убежища.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска несколько раз за сутки обстреляли Донецк и другие населённые пункты ДНР.