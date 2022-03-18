Москва, 18 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52 в ходе обеспечения высадки тактического десанта на одном из военных аэродромов Украины обнародовало 18 марта Минобороны РФ.

Russianhelicopters.aero Ка-52К

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК (переносных зенитных ракетных комплексов), зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома», — говорится в описании к видео.

Также указывается, что экипажи винтокрылых боевых машин с различных видов маневра использовали ракетное и стрелковое вооружение, чем обеспечили безопасную высадку тактического десанта на аэродроме.

Кроме того, отмечается, что вертолеты выявили замаскированные средства противовоздушной обороны и скрытые за гражданскими машинами позиции переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), а затем уничтожили средства ПВО аэродрома.

Помимо того, уточняется, что командир ведущего вертолета Ка-52 попал под интенсивный огонь ПЗРК, прикрыв собою группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом и вызвав огонь на себя.

При этом добавляется, что ведущую винтокрылую машину 18 раз обстреляли из ПЗРК и зенитными установок, после чего ее экипаж вынужденно приземлился и держал круговую оборону под сплошным огнем подразделений ВСУ до прибытия второй ударной группы вертолетов. Затем экипаж, из числа которого никто не пострадал, эвакуировали на аэродром базирования второй ударной группой.

«Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолетов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что российские военные выпустили ракеты «Искандер» по украинским пусковым ракетным установкам.