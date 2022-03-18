Донецк, 18 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Донецка и Ясиноватой. Об этом 18 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В представительстве проинформировали, что в 13:15 находящиеся в Авдеевке украинские вооружённые формирования открыли огонь по Ясиноватой, было выпущено 12 снарядов калибром 122 мм.

Кроме того, ВФУ вновь обстреляли Донецк. В 14:10 по Петровскому району было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм. Огонь вёлся из Новомихайловки.