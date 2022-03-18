Москва, 18 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности обсудил международную обстановку и спецоперацию на Украине.

Kremlin.ru Владимир Путин

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В частности, президент подробно проинформировал постоянных членов Совета безопасности о своих многочисленных международных телефонных контактах.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и другие.