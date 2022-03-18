Москва, 18 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Москве состоится митинг-концерт, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Местом проведения станет самый большой стадион страны — «Лужники».

Дарья Антонова ИА REGNUM Годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с РФ

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С инициативой проведения мероприятия выступили Федерация независимых профсоюзов и Общественная палата РФ.

В ходе митинга-концерта пройдёт телемост с Севастополем. Далее по программе запланировано выступление Григория Лепса, Полины Гагариной, группы «Руки Вверх», Тимати, Николая Расторгуева и группы «Любэ». Также на сцену выйдут другие исполнители из России, Украины и Донецкой Народной Республики.