Донецк, 18 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Одна из улиц в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР), ранее освобожденной от киевских боевиков, была 18 марта переименована в честь героя России командира «Спарты» Владимира Жоги, погибшего при эвакуации местных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Как передает «Рен-ТВ», табличка с новым название улицы, до того носившей название одного из подразделений ВСУ, на доме в центре Волновахи прикрепили глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Как отметил глава ДНР, нельзя, чтобы улица называлась именем подразделения украинских боевиков, которое совершало военные преступления.

«В нашем настоящем есть настоящие герои, один из них — Владимир Жога, позывной «Воха», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, командир «Спарты» Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе, спасая мирных жителей во время освобождения города.