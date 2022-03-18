Санкт-Петербург, 18 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге госпитализировали 215 человек с COVID-19, что на 18 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 18 марта сообщили в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В медицинских учреждениях Петербурга на лечении ковида в настоящее время находятся 2434 человека (-24 пациента к статистике предыдущих суток). В реанимации находится 291 человек (+5), а лечатся от COVID-19 с использованием ИВЛ 88 пациентов (+8). Стационары за сутки покинули по выздоровлению 244 петербуржца (-80).

Количество коек для лечения ковида и пневмонии осталось неизменным за сутки, 3267 мест. Как и количество принимающих таких больных стационаров, 11 городских и три федеральных.

Вне стационаров лечением ковида занимаются 21 903 человек. Количество пациентов на домашнем лечением сократилось за сутки на 1617 больных. Соблюдают карантин в Петербурге 160 человек (-18).

Напомним, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1486 случаев заражения коронавирусом (-74). От COVID-19, как основной причины, скончались 25 пациентов (-3), а выздоровели 4487 петербуржцев (-1290).