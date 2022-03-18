Ереван, 18 марта, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В редакцию ИА REGNUM поступило заявление бывшего исполняющего обязанности директора СНБ Армении, соучредителя Союза офицеров запаса СНБ РА Микаела Амбарцумяна. ИА REGNUM публикует документ полностью.

ИА REGNUM Армения

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Вот уже 21 день, как наш стратегический союзник — Россия, проводит специальную военную операцию, фактически бросив вызов Западу для защиты своих жизненно важных интересов в сфере безопасности.

Почти все в Армении с биением сердца ждут окончания боевых действий. Некоторые, искренне поддерживая Россию, ожидают констатации убедительной победы, после чего она по всей вероятности обратит свое внимание на Армению и поможет избавиться от этого прозападного и протурецкого правительства, после чего Армения, выпрямив спину, восстановит прежний авторитет и безопасность границ. Некоторые же силы, внешне притворяясь пророссийскими или как минимум сохраняя нейтралитет, на самом деле жаждут поражения России, уверенные в том, что этим будет увековечена власть Никола Пашиняна, и они в дальнейшем смогут расправиться с имеющимися в стране пророссийскими силами, а спустя краткий промежуток времени, действуя уже в открытую, отвернутся от России и с повесткой начала «эпохи мира» присоединятся к Турции, координирующей в регионе интересы Запада.

При наличии реального стратегического союза Армения как минимум была бы обязана оказать гуманитарную помощь мирному населению Донбасса и Луганска, хотя бы во внутреннем порядке создать условия, содействовать, по примеру Белграда, организации большого митинга в Ереване в поддержку России (тем более, что действующая власть имеет бесспорный опыт их организации), созданию на государственном уровне профессиональной группы, которая оказывала бы действенную поддержку лицам, переехавшим из России в Армению, для обустройства и реализации бизнес-проектов. Армения, даже проявляя некоторую предвзятость и идя на риск, просто обязана была публично выразить свою моральную поддержку России, потому что в решающие для Армении дни Россия была и остается нашим основным, если не единственным реальным союзником.

Интересна и та реальность, что даже пророссийски ориентированные оппозиционные силы в этом вопросе сохранили нейтралитет, в то время как действенные публичные шаги правительства и оппозиции укрепили бы армяно-российские стратегические отношения. Соответственно, было бы гораздо легче и эффективнее противостоять азербайджано-турецким силам, если, конечно, власти действительно стремятся защитить Армению и Арцах от посягательств этого тандема.

Известная истина: стратегический союз не бывает односторонним и имитационным, в обратном случае, по примеру Армении, один из союзников или даже оба, обречены на провал, а союз — на распад.

Еще одно наблюдение: как Никол Пашинян, так и другие чиновники не имеют полномочий и права, идя на бесконечные уступки, принимать предусловия, навязываемые Азербайджаном и Турцией. По таким общенациональным вопросам в Армении, Арцахе и Диаспоре должны вестись честные и открытые дискуссии, и приемлемые решения должны быть приняты только при соблюдении консенсуса, ведь в конце концов мы живем в стране, исповедующей демократические принципы, и важнейшие, судьбоносные для нашей Родины вопросы должны решаться исключительно народом. В противном случае, без учета мнения всех армян, вплоть до проведения референдума, любой договор, заключённый с азербайджано-турецким тандемом, в конечном итоге будет считаться нелегитимным и рано или поздно будет денонсирован, а действия лиц, подписавших договор, будут квалифицироваться как государственная измена, направленная против общеармянских интересов и нашей Родины.