Москва, 18 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube должен немедленно прекратить распространение угроз в адрес граждан России, заявили 18 марта в Роскомнадзоре.

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Надзорное ведомство выступило с требованием к компании незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес российских граждан. Отметим, что сервис наводнили видеоролики русскоязычных украинцев, в том числе членов вооружённых формирований, с обращениями, оскорблениями и угрозами в адрес граждан России.

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналам государственных структур и СМИ.