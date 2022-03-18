Москва, 18 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Российские военные выпустили ракеты «Искандер» по украинским пусковым ракетным установкам. Об этом официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил 18 марта журналистам.

Vitalykuzmin.net Искандер

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По данным Министерства обороны, в ночь на 18 марта украинские ракеты «Точка-У» с кассетными боевыми частями были выпущены по жилым кварталам Мелитополя. Ракеты были запущены с окраины Запорожья.

Средства ПВО отразили атаку. Российские военные засекли координаты пуска баллистических ракет и уничтожили пусковые установки.

«В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены», — сказал Конашенков.

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