Москва, 18 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России ход специальной операции на Украине, сообщил 18 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«На совещании обсуждалась текущая международная ситуация, продолжился обмен мнениями по продолжающейся специальной операции Вооруженных сил России на Украине», — сказал Песков.

Он добавил, что глава государства подробно проинформировал участников совещания о своих многочисленных международных телефонных контактах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков рассказал, что 18 марта Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели жёсткий разговор.

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