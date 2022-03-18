Ростов-на-Дону, 18 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону парк «Левобережный» стал площадкой для проведения митинга-концерта «Крымская весна», посвящённого восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Митинг-концерт «Крымская весна» в Ростове-на-Дону

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«Восемь лет назад Крым вернулся в родную гавань. Это был непростой период, когда вся страна помогала по самым разным вопросам, каждый регион РФ. Ростовская область шефствовала над Красногвардейским районом. Мы решали самые разные вопросы. Крымская весна нас объединила. Это действительно единение всех россиян», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

Участники мероприятия отметили не только восстановление исторической справедливости, но и выступили не только в поддержку специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

«21 февраля состоялось историческое событие. Россия признала Донецкую и Луганскую Народные Республики. Началась специальная военная операция по защите жителей Донбасса и защите России, решение вопросов по очищению Украины от неонацистов, демилитаризации Украины, создание условий для того, чтобы на этой земле воцарил мир», — отметил глава региона.

По словам Голубева, народное единство поможет преодолеть временные трудности и стать крепче.

«Мы — за мир! Мы — за Россию! Мы — за президента! Мы — за Ростовскую область! Мы — за правду!» — сказал донской губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что воссоединению Крыма с Россией в 2014 году предшествовал референдум, в ходе которого 96% проголосовавших поддержали присоединение полуострова к РФ. 18 марта 2014 года между Крымом и Россией был подписан договор о вхождении республики в состав РФ.