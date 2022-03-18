Москва, 18 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. За последний месяц уровень недовольства властями в России снизился на 13%, сообщает 18 марта Фонд «Общественное мнение».

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Согласно данным исследования, по состоянию на 13 марта действия российских властей не вызывали недовольства или возмущения у 74% населения, тогда как 13 февраля — у 61%.

Возмущены действиями властей 21% респондентов. Месяц назад — 34%.