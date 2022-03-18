Москва, 18 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В полном объеме исполнены обязательства Минфина России по выплате купона по еврооблигациям на сумму $117,2 млн. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов России с погашением в 2023 и 2043 годах на общую сумму $117,2 млн были получены платежным агентом по еврооблигациям — филиалом Citibank в Лондоне.

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — уточняется в сообщении.

Также указывается, что первый платеж по внешнему долгу после блокировки Западом части резервов России был назначен на 16 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что странам ЕАЭС необходимо обеспечить синхронизацию торговли.