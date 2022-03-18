Москва, 18 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с членами Совета безопасности Российской Федерации. Об этом 18 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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По словам Пескова, Путин обсудил в членами Совбеза ход специальной военной операции России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине и проведение российской спецоперации.