Магас, 18 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Ингушетии состоялась масштабная акция, приуроченная к восьмой годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией. В ней приняли участие глава республики Махмуд-Али Калиматов, представители органов власти, депутаты Народного собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, жители Ингушетии, юнармейцы.

Telegram-канал М.-А. Калиматова Махмуд-Али Калиматов на акции к 8-й годовщине воссоединения России с Крымом

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На площади перед Дворцом Культуры в городе Назрани собрались сотни граждан, чтобы выразить свою поддержку важнейшему событию в современной жизни России — возвращению Крыма. На акции прозвучали слова одобрения политике руководства России по объединению регионов, праздничность мероприятию придавало музыкальное оформление — песни, любимые многими поколениями, выступление артистов республики, торжественное прохождение маршем колонн кадетов и юнармейцев.

С поздравлением выступил глава Ингушетии Махмуд-Али-Калиматов. Он высказал слова уверенности, что крымчане за эти восемь лет при помощи федерального центра совместно с другими регионами России успешно решают задачи по обеспечению безопасности и благосостояния своих жителей.

«Невзирая на систематическое санкционное давление, Крым и Севастополь эффективно развивают свой социально-экономический потенциал. Они успешно привлекают инвестиции, рекордными темпами повышают количество туристов, развивают инфраструктуру городов и сел, налаживают перспективные торговые и иные связи с другими регионами», — заявил Калиматов.

Он также подчеркнул, что Российская Федерация «демонстрирует в нынешних условиях огромный человеческий, материальный, военный, моральный потенциал, проводя специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР, возвращению Украины к мирной жизни без проявлений нацизма и милитаризма». Калиматов выразил уверенность, что из нынешних испытаний граждане России выйдут «более сильными, более сплоченными, победителями».