Москва, 18 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В ЕАЭС начнут проводить взаимные расчёты в рублях, а не иностранной валюте, что будет очень важно для России. Об этом 18 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам заседания Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги стран-участниц ЕАЭС

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"Очень важный вопрос, который обсуждался, это вопрос о взаимных расчётах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, они потом расщепляются в определённой пропорции, которые закреплены договором Союза и, соответственно, попадают в бюджеты», — заявил Решетников.