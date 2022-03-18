Стокгольм, 18 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В связи с резким наплывом беженцев в Швецию с территории Украины партия «Либералов» предлагает создать в стране специальный «Комитет по Украине», чтобы помочь местным властям. Об этом 17 марта сообщил новостной портал Omni.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

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Ответственность за прием беженцев и их размещение ложится на муниципалитеты. С учетом кризиса 2015 года «Либералы» намерены помочь местным властям координируя их деятельность на национальном уровне.

Представители партии также хотят, чтобы 1 миллиард шведских крон (100 млн евро) был направлен на поддержку гражданского общества.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.