Москва, 18 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Фракция СРЗП в Госдуме не поддержит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

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«Наша фракция негативно оценивает результаты деятельности Центробанка причем по всем направлениям: и по регулированию финансовых рынков, и по обеспечению устойчивости рубля, и по кредитной политике. Я уже не говорю о безответственной практике размещения золотовалютных резервов в иностранных ценных бумагах, в результате чего наша страна потеряла более 300 миллиардов долларов», — привел аргументы Миронов.

В сентябре 2021 года партия «Справедливая Россия — За правду» выступила за отставку Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова.

«Я плохо представляю, как мы будем развивать конкурентоспособную экономику, ориентированную на внутренний рынок, при сохранении прежнего курса Центробанка. Не исключаю, что переназначение главы ЦБ в сложившейся ситуации может восприниматься как фактор некоей стабильности, но отрицательные последствия данного решения наверняка многократно перекроют гипотетический позитив», — рассуждает он.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ РФ.