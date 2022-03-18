Москва, 18 марта, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Состояние российского рынка труда сейчас непростое, в том числе из-за оттока трудовых мигрантов и приостановки деятельности ряда зарубежных компаний. Об этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 18 марта на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работники завода

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

По его словам, для граждан остаётся важным вопрос поиска работы. Одновременно с этим иностранные работники возвращаются в свои страны. Те мигранты, которые были традиционно заняты в важных для экономики отраслях, не могут попасть в Россию. Это создаёт дополнительное давление на рынок труда.

«Отечественный рынок труда сейчас в непростом состоянии. Из России ряд зарубежных компаний ушли, во всяком случае приостановили свою деятельность, есть и другие проблемы», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также заявил, что российские власти могут пересмотреть нормы по максимальному числу зарубежных работников в ключевых сферах.

Читайте также: Медведев призвал более разумно привлекать мигрантов в Россию