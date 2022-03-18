Москва, , 13:38 — REGNUM Странам ЕАЭС необходимо обеспечить синхронизацию торговли. Об этом 18 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам заседания Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Максим Решетников Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Подготовлен был большой пакет мер, первоочередных мер по стабилизации ситуации, 33 меры туда вошли. Это меры таможенного регулирования, меры стабилизации финансовых рынков и взаимных расчётов, меры системного развития союза Это была большая работа, которую мы вели последние две недели в очень плотном режиме», — заявил Решетников.

Он отметил, что торговля со странами ЕАЭС составляет 15% общей торговли стран союза, при этом этот объём торговли из года в год растёт.