Москва, 18 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Странам ЕАЭС необходимо обеспечить синхронизацию торговли. Об этом 18 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам заседания Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Решетников

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«Подготовлен был большой пакет мер, первоочередных мер по стабилизации ситуации, 33 меры туда вошли. Это меры таможенного регулирования, меры стабилизации финансовых рынков и взаимных расчётов, меры системного развития союза Это была большая работа, которую мы вели последние две недели в очень плотном режиме», — заявил Решетников.

Он отметил, что торговля со странами ЕАЭС составляет 15% общей торговли стран союза, при этом этот объём торговли из года в год растёт.