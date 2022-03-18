Екатеринбург, 18 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на льду городского пруда развернули огромную георгиевскую ленту. сложенную в виде буквы «Z». Об этом сообщает 18 марта свердловский департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Площадь буквы составляет почти 500 кв. метров. Активисты «Молодой гвардии Единой России» решили этой акцией отметить восьмую годовщину Крымской весны и поддержать спецоперацию на Украине.

«Тем самым мы хотим обозначить единство российского народа в поддержке спецоперации на Украине», — отмечает глава екатеринбургского отделения «Молодой гвардии» Данил Тупица.

Как сообщало ИА REGNUM, также в центре Екатеринбурга состоялся митинг-концерт в поддержку спецоперации на Украине и по случаю восьмилетия воссоединения Крыма с Россией.