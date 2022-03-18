Аграрии обеспечат Россию продовольствием, заверили в Минсельхозе
Москва, 18 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Гражданам России не следует бояться дефицита продуктов питания, заявили 18 марта в Министерстве сельского хозяйства РФ.
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В министерстве отреагировали на ситуацию с ажиотажным спросом на сахар и другие продовольственные товары, заверив, что бояться дефицита не стоит, поскольку аграрии обеспечат население продовольствием в полном объёме.
Как сообщало ИА REGNUM, в России отгрузки сахара идут без перебоев, заявили в Минсельхозе.
Также ситуацию с ажиотажным спросом на сахар прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, возросшая популярность пищевого продукта носит эмоциональный характер.