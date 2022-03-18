Москва, 18 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Цены на продукты неизбежно будут расти. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на брифинге.

Uainfo.org Цены на продукты

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«Российские производители работают в условиях постоянного повышения себестоимости. Это не может не отражаться на розничных ценах», — заявил Патрушев.

«Исключать инфляционных рисков нельзя, но, тем не менее, будем работать над их минимизацией», — подчеркнул он.

Министр напомнил, что правительством уже принят целый ряд решений, которые позволят сдержать этот рост и сохранить доступность продуктов питания для людей.

«В первую очередь речь о дополнительных мерах поддержки производителей. Например, значительно увеличено финансирование программ льготного кредитования аграриев, выделены дополнительные средства на закупку современной сельхозтехники и оборудования. Для этого работает механизм льготного лизинга», — отметил он.