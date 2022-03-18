Вашингтон, 18 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики Армении в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

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«Хотя и существует значительная неопределённость относительно степени влияния процессов на Армению, поскольку ситуация всё ещё развивается, по нашей предварительной оценке, в 2022 году экономика республики всё же продемонстрирует рост. Но этот рост составит примерно 1,5%, что гораздо ниже, чем ожидалось ранее», — говорится в сообщении.

До этого прогнозировалось, что экономический рост Армении составит 5,25%. По мнению специалистов МВФ, на экономику республику окажут негативное влияние антироссийские санкции, так как страны имеют между собой тесные связи.

Стоит отметить, что 16 марта Центробанк Армении также ухудшил прогноз роста ВПП в текущем году с 5,3% до 16%. 15 марта Нацбанк республики поднял ключевую ставку с 8% до 9,25%.