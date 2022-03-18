Москва, 18 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Российские производители уже научились работать в условиях ажиотажного спроса. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на брифинге.

Kremlin.ru Дмитрий Патрушев

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«Сейчас мы действительно видим определённый ажиотажный спрос, например, на сахар. Мы понимаем, что у этих действий есть не только экономическая, но сильная эмоциональная составляющая», — заявил Патрушев.

«Поверьте, отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажа. У нас аналогичная ситуация была и в 2020 году, в начале пандемии, когда многие заводы по сути дела вынуждены были практически круглосуточно работать. Сейчас предприятия также наращивают производство, и, конечно же, готовы адаптироваться под новые запросы», — указал он.

По его словам, бояться дефицита «точно не стоит».

«Российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объёме», — подчеркнул глава Минсельхоза.