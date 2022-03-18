Москва, 18 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Российские торговые сети не сталкиваются с проблемой недостатка поставок. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на брифинге.

Kremlin.ru Дмитрий Патрушев

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"Сейчас мы действительно видим определённый ажиотажный спрос, например, на сахар. Мы понимаем, что у этих действий есть не только экономическая, но сильная эмоциональная составляющая», — заявил Патрушев.

По его словам, на складах и в распределительных центрах «сформированы достаточные запасы продуктов, а поставки в торговые сети идут бесперебойно».

«Здесь хочу напомнить, что Россия уже давно полностью обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия: это и зерно, мясо, рыба, сахар, растительное масло», — указал он.