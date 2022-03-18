Афины , 18 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Передача Украине зенитно-ракетных комплексов С-300 не рассматривается. Об этом 18 марта сообщили в генеральном штабе Греции.

Минобороны России «С-300»

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В генштабе рассказали, что Греция не рассматривает возможность передачи систем С-300 Украине в качестве меры поддержки этой страны.

Ранее усомнились в возможности передачи Украине единственного комплекса С-300 власти Словакии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Литву из США прибыли 400 военнослужащих, возможно дополнительное расширение контингента.