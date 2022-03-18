Рига, 18 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Невыполнение решения суда Организации объединенных наций (ООН) в Гааге о незамедлительном прекращении операции на Украине ничем не грозит России, так как у ООН нет рычагов, чтобы принудить Москву выполнить это решение.

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Об этом латвийскому «Радио 4» сообщил местный юрист-международник Алексей Димитров.

«Если решение суда не выполняется, истец может обратиться в Совет безопасности ООН. Но у России в нем есть право вето, в свете чего трудно говорить о мерах принуждения. Если будет явное нарушение международного права, действенных рычагов воздействия, которые бы заставили страну исполнить приговор, нет», — подчеркнул Димитров.

В качестве примера он привел иск Никарагуа против США в 1986 году, когда США проиграли дело в суде ООН. Димитров отметил, что США поддерживали местных повстанцев и говорили, что не признают юрисдикции властей Никарагуа.

«Нет всемирного судебного исполнителя, который мог бы заставить исполнить решение», — признал юрист.

Он предположил, что Украина будет пытаться вынести этот вопрос на обсуждение в Совбез ООН, но там, считает юрист, несмотря на неизбежное российское вето, будут очень важны позиция Индии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.